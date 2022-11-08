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В Италии расследуют антисемитские выкрики фанатов "Лацио"
08.11.2022 15:24 Алина Груднева

В Италии расследуют антисемитские выкрики фанатов "Лацио"

В Италии расследуют антисемитские выкрики фанатов клуба "Лацио" во время римского дерби.

 
Согласно заявлению Серии А, будет проверено количество болельщиков, которые скандировали оскорбительные кричалки.
 
Это произошло в матче против "Ромы", в котором "Лацио" обыграл соперников со счетом 1: 0 в это воскресенье, 7 ноября.
 
"Хамские, возмутительные и религиозно дискриминационные кричалки были направлены на болельщиков "Ромы" несколько раз перед матчем и один раз во время самой игры", - сказано в заявлении.
 
Сам футбольный клуб "Лацио" осудил проявления антисемитизма и расизма, которые происходят почти в каждом матче на каждом стадионе в Италии.

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