



В Италии расследуют антисемитские выкрики фанатов "Лацио"

В Италии расследуют антисемитские выкрики фанатов клуба "Лацио" во время римского дерби.

Согласно заявлению Серии А, будет проверено количество болельщиков, которые скандировали оскорбительные кричалки.

Это произошло в матче против "Ромы", в котором "Лацио" обыграл соперников со счетом 1: 0 в это воскресенье, 7 ноября.

"Хамские, возмутительные и религиозно дискриминационные кричалки были направлены на болельщиков "Ромы" несколько раз перед матчем и один раз во время самой игры", - сказано в заявлении.

Сам футбольный клуб "Лацио" осудил проявления антисемитизма и расизма, которые происходят почти в каждом матче на каждом стадионе в Италии.