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В Испании оценили возможность возвращения Месси в "Барсуелону"
05.05.2023 23:15 Алина Груднева

В Испании оценили возможность возвращения Месси в "Барсуелону"

В Испании считают, что Лионель Месси не сможет вернуться в Каталонию.

Об этом сообщает "dynamo.kiev" со ссылкой на испанскую As.

По данным издания, лишь одна реконструкция "Камп Ноу" принесет футбольному клубу убытки в 55 млн евро.

По словам источника, "Барселона" в настоящее время не способна платить Месси даже минимальную достойную зарплату.

Ранее поступила информация о том, что стремление экстренно улучшить финансовое положение "Барсы" связано с желанием вернуть Месси в команду. Команда уже сделала предложение аргентинцу и ожидает его ответа.

 

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