



В Испании оценили возможность возвращения Месси в "Барсуелону"

В Испании считают, что Лионель Месси не сможет вернуться в Каталонию.



Об этом сообщает "dynamo.kiev" со ссылкой на испанскую As.



По данным издания, лишь одна реконструкция "Камп Ноу" принесет футбольному клубу убытки в 55 млн евро.



По словам источника, "Барселона" в настоящее время не способна платить Месси даже минимальную достойную зарплату.



Ранее поступила информация о том, что стремление экстренно улучшить финансовое положение "Барсы" связано с желанием вернуть Месси в команду. Команда уже сделала предложение аргентинцу и ожидает его ответа.



