В Иране женщинам впервые позволили посетить футбольный матч
Власти Ирана впервые разрешили женщинам присутствовать на футбольном матче на стадионе Тегерана Азади.
В соцсетях разместили соответствующее видео.
Женщинам позволили присутствовать на трибунах во время матча национальной лиги между командами "Эстеглал" и "Мес Керман".
По данным ISNA, 500 билетов были предназначены исключительно для женщин.
За четыре часа до начала игры билеты продавались на черном рынке примерно за 70 долларов. Официальная их стоимость - менее 2 долларов.
روز پنجشنبه، ۳ شهریور، پس از کشمکشهای فراوان و با فشار فدراسیون جهانی فوتبال، پانصد #تماشاچی_زن توانستند برای تماشای مسابقه فوتبال استقلال و مس کرمان، بلیط تهیه کنند. این زنان در دقایق پیش از شروع مسابقه شعارهای «#دختر_آبی» و «وریای باغیرت، حرف تو حرف ملت» را سر دادند. pic.twitter.com/6X3RvVUGnV— independentpersian (@indypersian) August 25, 2022