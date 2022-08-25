



В Иране женщинам впервые позволили посетить футбольный матч

Власти Ирана впервые разрешили женщинам присутствовать на футбольном матче на стадионе Тегерана Азади.

В соцсетях разместили соответствующее видео.

Женщинам позволили присутствовать на трибунах во время матча национальной лиги между командами "Эстеглал" и "Мес Керман".

По данным ISNA, 500 билетов были предназначены исключительно для женщин.

За четыре часа до начала игры билеты продавались на черном рынке примерно за 70 долларов. Официальная их стоимость - менее 2 долларов.