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В Иране освободили футболиста, задержанного за критику режима
27.11.2022 10:27 Алина Груднева

В Иране освободили футболиста, задержанного за критику режима

Власти Ирана отпустили под залог бывшего футболиста Вориа Гафури и известного диссидента Хоссейна Ронаги, э задержанных на протестах в связи со смертью Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

 
Об этом сообщает сообщает AFP .
 
Арест Гафури стал причиной возмущения, поскольку иранская команда играет на чемпионате мира в Дохе.
 
Между тем, Ронаги был задержан вскоре после начала протестов в середине сентября. Он объявил двухмесячную голодовку.
 
"Вориа Гафури и Хоссейн Ронаги были освобождены под залог», — сообщает Fars.
 

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