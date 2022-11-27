



В Иране освободили футболиста, задержанного за критику режима

Власти Ирана отпустили под залог бывшего футболиста Вориа Гафури и известного диссидента Хоссейна Ронаги, э задержанных на протестах в связи со смертью Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

Об этом сообщает сообщает AFP .

Арест Гафури стал причиной возмущения, поскольку иранская команда играет на чемпионате мира в Дохе.

Между тем, Ронаги был задержан вскоре после начала протестов в середине сентября. Он объявил двухмесячную голодовку.

"Вориа Гафури и Хоссейн Ронаги были освобождены под залог», — сообщает Fars.