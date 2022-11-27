В Иране освободили футболиста, задержанного за критику режима
Власти Ирана отпустили под залог бывшего футболиста Вориа Гафури и известного диссидента Хоссейна Ронаги, э задержанных на протестах в связи со смертью Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.
Об этом сообщает сообщает AFP .
Арест Гафури стал причиной возмущения, поскольку иранская команда играет на чемпионате мира в Дохе.
Между тем, Ронаги был задержан вскоре после начала протестов в середине сентября. Он объявил двухмесячную голодовку.
"Вориа Гафури и Хоссейн Ронаги были освобождены под залог», — сообщает Fars.