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В Иране арестован знаменитый бомбардир
29.10.2022 02:30 Алина Груднева

В Иране арестован знаменитый бомбардир

В Иране арестовали знаменитого бомбардира Али Даеи, который открыто поддерживал протестующих.

 
Об этом сообщает Rbb24.
 
Экс-футболиста арестовали в Даккезе. Его и иранского вратаря Хамеда Лака забрали прямо из гостиницы, в которой они сняли номера. 
 
Оба экс-спортсмена открыто выражали поддержку протестующим, которых жестко разгоняют, убивая в том числе, спецслужбы .
 
Легендарного иранского бомбардира поддержал спортивный директор "Герты" Фредди Бобич. Когда-то Даеи играл за этот клуб.
 
"Очень грустно, что так произошло. Мы восхищаемся его мужеством. Очевидно, что каждый человек имеет право выражать свое мнение. К сожалению, в Иране другой режим", – отметил он.

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