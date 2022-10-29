



В Иране арестован знаменитый бомбардир

В Иране арестовали знаменитого бомбардира Али Даеи, который открыто поддерживал протестующих.

Об этом сообщает Rbb24.

Экс-футболиста арестовали в Даккезе. Его и иранского вратаря Хамеда Лака забрали прямо из гостиницы, в которой они сняли номера.

Оба экс-спортсмена открыто выражали поддержку протестующим, которых жестко разгоняют, убивая в том числе, спецслужбы .

Легендарного иранского бомбардира поддержал спортивный директор "Герты" Фредди Бобич. Когда-то Даеи играл за этот клуб.

"Очень грустно, что так произошло. Мы восхищаемся его мужеством. Очевидно, что каждый человек имеет право выражать свое мнение. К сожалению, в Иране другой режим", – отметил он.