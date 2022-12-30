



В Бразилии объявлен траур в связи со смертью Пеле



В связи со смертью легендарного футболиста Пеле в Бразилии на три дня ввели национальный траур.



Соответствующий указ подписал президент страны.



Знаменитая статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета национального флага.



Президент Бразилии Лула да Силва почтил память ушедшего из жизни футболиста.



"Я имел честь наблюдать за игрой Пеле. Когда он получал мяч, он всегда делал что-то особенное, что много раз заканчивалось голом", — сказал он.



