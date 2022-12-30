В Бразилии объявлен траур в связи со смертью Пеле
В связи со смертью легендарного футболиста Пеле в Бразилии на три дня ввели национальный траур.
Соответствующий указ подписал президент страны.
Знаменитая статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета национального флага.
Президент Бразилии Лула да Силва почтил память ушедшего из жизни футболиста.
"Я имел честь наблюдать за игрой Пеле. Когда он получал мяч, он всегда делал что-то особенное, что много раз заканчивалось голом", — сказал он.
El #CristoRedentor se iluminó de #verdeamarelha por el fallecimiento de #OReiPelé 🇧🇷🕊️#pele #futbol #football #homenaje #brasil pic.twitter.com/E2HMOpI2Wy— Futadictos (@futadictosmx) December 30, 2022