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В Бразилии объявлен траур в связи со смертью Пеле
30.12.2022 07:40 Алина Груднева

В Бразилии объявлен траур в связи со смертью Пеле


В связи со смертью легендарного футболиста Пеле в Бразилии на три дня ввели национальный траур.

Соответствующий указ подписал президент страны.

Знаменитая статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета национального флага.

Президент Бразилии Лула да Силва почтил память ушедшего из жизни футболиста.

"Я имел честь наблюдать за игрой Пеле. Когда он получал мяч, он всегда делал что-то особенное, что много раз заканчивалось голом", — сказал он.

 

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