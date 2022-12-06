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В Ашдоде появится стадион на 20 тысяч мест
06.12.2022 20:45 Раиса Вовк

В Ашдоде появится стадион на 20 тысяч мест

В Ашдоде построят новый футбольный стадион на 20 тысяч мест.

Стоимость строительства оценивается примерно в 311 млн шекелей.

Стадион станет частью парка Лакиш. По условиям тендера подрядчик Ken-Hator обязуется завершить работы в течение 36 месяцев. Строительство стартует в ближайшие месяцы.

В состав спорткомплекса войдут бассейн, арена и дополнительные тренировочные залы.

Фото: макет района Парк Лахиш, архитектор “Ари Коэн Адрихалим” и Израильское управление земель

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