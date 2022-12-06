



В Ашдоде появится стадион на 20 тысяч мест

В Ашдоде построят новый футбольный стадион на 20 тысяч мест.



Стоимость строительства оценивается примерно в 311 млн шекелей.



Стадион станет частью парка Лакиш. По условиям тендера подрядчик Ken-Hator обязуется завершить работы в течение 36 месяцев. Строительство стартует в ближайшие месяцы.



В состав спорткомплекса войдут бассейн, арена и дополнительные тренировочные залы.



Фото: макет района Парк Лахиш, архитектор “Ари Коэн Адрихалим” и Израильское управление земель