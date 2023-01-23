



Уволен главный тренер "Эвертона"

Английский футбольный клуб "Эвертон" уволил главного тренера Фрэнка Лэмпарда на фоне девяти поражений в 12 матчах Премьер-лиги.



Он стал наставником команды в конце января прошлого года.



На фоне постоянных неудач во всех турнирах, "ириски" опустились на последнее место в турнирной таблице, что стоило работы Лэмпарду.



С заменой руководство пока что не определилось. Среди возможных кандидатов на пост главного тренера сейчас обсуждают Уэйна Руни, Шона Дайча и Нуну Эшпириту.