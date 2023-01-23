Новости » Спорт
Уволен главный тренер "Эвертона"
23.01.2023 20:46 Алина Груднева

Уволен главный тренер "Эвертона"

Английский футбольный клуб "Эвертон" уволил главного тренера Фрэнка Лэмпарда на фоне девяти поражений в 12 матчах Премьер-лиги.

Он стал наставником команды в конце января прошлого года.

На фоне постоянных неудач во всех турнирах, "ириски" опустились на последнее место в турнирной таблице, что стоило работы Лэмпарду.

С заменой руководство пока что не определилось. Среди возможных кандидатов на пост главного тренера сейчас обсуждают Уэйна Руни, Шона Дайча и Нуну Эшпириту.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы