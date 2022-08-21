



Усик: теперь либо бой с Фьюри, либо ни с кем

Украинский боксер Александр Усик, защитивший статус чемпиона мира в супертяжелом весе, рад победе над Джошуа.

"Хочу поблагодарить всех, кто за меня молился. Спасибо Богу за то, что он мне сегодня так много дал. Мой Бог - Иисус Христос. Я посвящаю этот поединок державе Украине, ВСУ, и всем, кто защищает нашу страну. Всей моей команде. Спасибо Саудовской Аравии, если так пожелает Аллах", - сказал Усик после боя.

По его словам, в будущем он будет "боксировать с Тайсоном Фьюри или не будет боксировать ни с кем".

Напомним, что раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112) украинец стал победителем легендарного реванша и стал первым в истории боксером-обладателем пояса The Ring в двух весах, а также защитил титулы IBF, IBO, WBA и WBO.