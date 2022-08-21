



Усик победил Джошуа: чемпионские пояса едут домой!

Украинский боксёр Александр Усик защитил пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.



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Таким образом, украинский боксер Александр Усик сохранил свои чемпионские пояса в бое-реванше, который проходил в ночь с 20 на 21 августа между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.



Поединок принимал многофункциональный спортивный комплекс "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия.



Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Александра Усика раздельным решением судей - 113-115, 115-113, 116-112.



Таким образом украинскому боксеру удалось сохранить свои пояса чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.



Кроме того, Усик завоевал вакантный титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.



Напомним, минувшей осенью Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.



Усик - Джошуа: после боя



И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.



35-летний Усик на профессиональном ринге провел 20 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом), напоминает УНИАН. Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.



32-летний Джошуа в профи провел 27 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 3 поражения.

