



Усик может не встретиться с Фьюри. Бой – под угрозой срыва

Бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри может сорваться. А все потому, что IBF требует от украинца провести обязательную защиту титула.



Как известно, команды Усика и Фьюри уже практически договорились о проведении боя за звание абсолютного чемпиона. А в команде украинца уже даже назвали ориентировочные даты, когда боксеры могут встретиться в ринге.



Но поклонники бокса по всему миру могут не увидеть столь ожидаемого поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Объединению титулов решила помешать организация IBF, поясом которой владеет Александр Усик, и назначила обязательного претендента на пояс украинца. В организации объявили, что Усик обязан встретиться с обязательным претендентом Филипом Хрговичем, пишет Sky Sports.



Не последнюю роль в возможном срыве поединка сыграл и промоутер бывшего соперника украинца Энтони Джошуа. Именно Эдди Хирн, который также является со-промоутером Хрговича, запросил немедленные торги, хотя у команды Александра была возможность запросить у IBF отсрочку, для встречи с Фьюри.



"Мы получили сообщение о том, что Усику назначили следующий бой с Филиппом Хрговичем. Он – его обязательный претендент. Мы уже запросили немедленное проведение промоутерских торгов на этот бой. Он станет следующим соперником Усика", – подтвердил Хирн в комментарии Boxing Scene.



Стоит отметить, что Хирн ранее подвергся широкой критике за то, что не форсировал бой между Фьюри и Джошуа, а теперь рискует еще больше разозлить фанатов, запросив немедленные торги на бой хорвата с украинцем.



Хргович получил статус претендента, после того как победил Чжилэя Чжана единогласным решением судей в финальном отборочном турнире по версии IBF в андеркарде матча-реванша Усика и Энтони Джошуа в августе.



Напомним, команды Усика и Фьюри уже практически договорились о проведении боя за звание абсолютного чемпиона. Ранее в команде украинца сообщили, когда могут провести поединок.