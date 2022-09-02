



Усик - Фьюри: менеджер украинца сказал, будет ли бой

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри согласился на бой с Александром Усиком.

Об этом сообщил менеджер украинца, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Эгис Климас.

"Насколько я знаю, то все уже согласились. Тайсон Фьюри уже сказал "да", он это сделает. Усик, конечно, тоже согласен. Он первый вызвал Фьюри", - сказал он.

Менеджер добавил, что возможно, бой состоится конце этого - начале следующего года. Однако точных сроков он пока озвучивать не стал.