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Усик - Фьюри: менеджер украинца сказал, будет ли бой
02.09.2022 01:22 Алина Груднева

Усик - Фьюри: менеджер украинца сказал, будет ли бой

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри согласился на бой с Александром Усиком.

 
Об этом сообщил менеджер украинца, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Эгис Климас.
 
"Насколько я знаю, то все уже согласились. Тайсон Фьюри уже сказал "да", он это сделает. Усик, конечно, тоже согласен. Он первый вызвал Фьюри", - сказал он.
 
Менеджер добавил, что возможно, бой состоится конце этого - начале следующего года. Однако точных сроков он пока озвучивать не стал. 

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