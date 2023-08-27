



Усик - чемпион! Непобедимый украинец защитил все свои титулы

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (21-0, 14 КО) выиграл свой пятый поединок в супертяжелом весе, защитив титулы чемпиона WBO, WBA и IBF. На стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве 36-летний уроженец Симферополя победил британского претендента Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) техническим нокаутом в 9-м раунде.



Бой получился напряженным. В пятом раунде Дюбуа ударил Усика в пах и украинцу пришлось восстановиться, взяв паузу.



Точку в поединке поставил нокдаун Дюбуа в девятом раунде после мощного удара украинца по правой. Судья просигнализировал о досрочном нокауте в пользу украинца!



В интервью на ринге Усик заявил, что посвящает свой триумф родине и Вооруженным Силам Украины.



36-летний Усик во второй раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В 2021 году он отобрал пояса у британца Энтони Джошуа, победив решением судей, а в 2022-м впервые защитил их, выиграв решением судей у этого же соперника в повторном бою. Украинец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 21 победа (14 нокаутом).



Усик ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Он является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса. Украинец провел пятый поединок в супертяжелой категории, в которой дебютировал в октябре 2019 года.



25-летний Дюбуа потерпел 2-е поражение в карьере при 19 победах (18 нокаутом). В 2022 году он завоевал регулярный титул чемпиона мира WBA и один раз его защитил. В 2020 году британец проиграл соотечественнику Джо Джойсу нокаутом в 10-м раунде в бою за титул чемпиона Европы и серебряный пояс WBC.



Усик благодаря победе в этом поединке получил возможность встретиться в следующем бою за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.