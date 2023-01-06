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Ушел из жизни легенда итальянского футбола Джанлука Виалли
06.01.2023 12:38 Алина Груднева

Ушел из жизни легенда итальянского футбола Джанлука Виалли

В пятницу, 6 января, на 59-м году жизни скончался легендарный итальянский экс-футболист Джанлука Виалли.

Об этом сообщает Sky Sports.

Уточняется, что Виалли скончался из-за рака поджелудочной железы, с которым боролся в течение последних пяти лет.

Недавно его состояние ухудшилось, из-за чего Виалли был госпитализирован в лондонскую клинику.

Он выступал за "Кремонезе", "Сампдорию", "Ювентус" и "Челси", в составе "Старой синьоры" выиграл Лигу чемпионов в 1996 году. Также Виалли тренировал "Уотфорд" и "Челси".

 

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