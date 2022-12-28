



Умер чемпион мира по футболу 1966 года Джордж Коэн

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джордж Коэн скончался на 84-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба английского клуба “Фулхэм”, за который он выступал. Причина смерти не уточняется.



Коэн провел за "Фулхэм" 459 матчей и забил 6 голов, он стал одним из первых правых защитников атакующего типа. В составе сборной Англии он провел 37 матчей. На победном чемпионате мира 1966 года Коэн начал атаку, которая привела к решающему голу в полуфинале против Португалии (2:1).



Игровую карьеру защитник завершил в возрасте 29 лет после тяжелой травмы колена. В 2000 году Коэн был награжден орденом Британской империи пятого класса, в 2009-м его включили в Зал славы английского футбола.



В 2017 году Коэн сообщил в интервью газете Daily Mirror, что согласился на посмертное исследование своего мозга, чтобы помочь в изучении связи между ударами головой по мячу и развитием старческого слабоумия у бывших футболистов.