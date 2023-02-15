



Украинская прыгунья в высоту завоевала золото на мировом турнире

Украинская прыгунья в высоту продолжает демонстрировать высокие результаты в 2023 году. Очередная победа Ярославы Магучих в 2023 году. На этот раз украинской прыгунье в высоту не было равных на этапе мирового легкоатлетического тура в Словакии.



Спортсменка уверенно продлила свою победную полосу в этом году, а также добыла уже третью победу в карьере в Банской Быстрице.



Магучих завоевала золото с результатом 1,97 м. При этом, уже в ранге победительницы, украинка пошла на штурм 2.04 м, но высота ей не покорилась.



Серебро досталось итальянке Елене Валортигаре, которая лишь по сумме попыток опередила представительницу Черногории Марию Вукович. Обе легкоатлетки показали результат в 1.95. В шаге от пьедестала остановилась еще одна украинка Екатерина Табашник.



World Athletics Indoor Tour Silver. Словакия



1. Ярослава Магучих (Украина) - 1.97

2. Елена Валортигара (Италия) 1.95

3. Мария Вукович (Черногория) - 1.95

4. Екатерина Табашник (Украина) -1.93

5. Лаура Зиалор (Великобритания) - 1.88



Напомним, ранее Ярослава Магучих с рекордом турнира выиграла соревнования в Норвегии.