



Украинку Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке

Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку своей сопернице из России Анне Смирновой. Решение вынесла Международная федерация фехтования (FIE).



На турнире в Милане Харлан обыграла россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала. В сети разошлось видео, как после этого Смирнова подошла к Харлан, чтобы пожать руку, но та выставила шпагу, не дав ей подойти, и что-то сказала.



Согласно правилам FIE, после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, поединок не будет считаться завершенным.



Следующий бой Харлан против Йоаной Илиевой не состоялся, победительницей автоматически признали представительницу Болгарии.