Украинки завоевали "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Сборная Украины завоевала "золото" и "бронзу" в секторе женских прыжков в высоту на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении, который проходит в Стамбуле, сообщает "Суспільне спорт".



В финал по прыжкам в высоту прошли восемь спортсменок, среди которых были все представительницы сборной Украины - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник. Для последней это был первый в карьере чемпионат Европы в помещении.



Чемпионкой Европы стала Ярослава Магучих, а Екатерина Табашник завоевала "бронзу".



Магучих в финале сразилась с нидерландской прыгуньей Бритт Веерман. Украинка с первой попытки взяла высоту 1,98 метра, соперница ее не преодолела. Магучих после победы пыталась взять планку 2,03 метра (лучший результат сезона в мире), но не смогла.



Табашник завоевала "бронзу", прыгнув на 1,94 метра. Сербка Ангелина Топич и еще одна украинка Юлия Левченко тоже взяли 1,94 метра. Однако по количеству попыток заняли четвертое и пятое место соответственно.



Напомним, украинка Ярослава Магучих впервые завоевала титул чемпиона Европы по прыжкам в высоту в августе прошлого года.

Title defended! ✅



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 reigns again in the high jump in #Istanbul2023! pic.twitter.com/heRktxbock