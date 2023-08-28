



Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира в прыжках в высоту

В Будапеште, столице Венгрии, завершился чемпионат мира 2023 по легкой атлетике. Вечером 27 августа состоялся финал в прыжках в высоту среди женщин.



В секторе соревновались две украинки – Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Ярослава Магучих взяла планку на высоте 2.01 метра и стала чемпионкой мира 2023 года!



Магучих выиграла напряженное противостояние с двумя австралийскими спортсменками, которые взяли серебро и бронзу. Геращенко осталась за чертой призеров.



Ярослава по ходу соревнований заодно завоевала олимпийскую лицензию (1.97 метра) В статусе победителя Магучих попробовала трижды взять планку на высоте 2.07 метра, но неудачно.



Это первая золотая медаль для Украины на ЧМ по легкой атлетике за последние 10 лет, с 2013 года. И 12-е суммарно золото для Украины за всю историю ЧМ. В секторе для прыжков в высоту раньше мировой титул выигрывали Инга Бабакова (ЧМ-1999), Юрий Кримаренко (ЧМ-2005) и Богдан Бондаренко (ЧМ-2013).