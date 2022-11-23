



Украинцы хотят победить в шахматном турнире в Иерусалиме, чтобы помочь ВСУ

В мирное время Игорь Коваленко работает учителем шахмат и церковным священником, изучает богословие. Сейчас он сражается в Донецкой области на востоке Украины. Но именно его основная профессия шахматиста привела его в Иерусалим в составе команды, участвующей в чемпионате мира по шахматам, который начался в воскресенье.



Гроссмейстер, занимающий 68-е место в мире по версии ФИДЕ, Всемирной шахматной федерации, Коваленко научился стрелять из пистолета несколько месяцев назад, когда его призвали в украинскую армию. В апреле его призвали на действительную военную службу, а в июле направили в Донецкую область, где он находился до нескольких недель назад. Коваленко служит в армии солдатом и, при необходимости, капелланом, не видя противоречия между этими двумя ролями.



“Все дело в вашей цели”, — объясняет он. “Я в армии не для того, чтобы убивать русских, я для того, чтобы спасать украинцев”.



По мнению Коваленко, игра в Израиле имеет большое значение, поскольку укрепляет связи между странами.



“Многие израильтяне и многие евреи очень помогли украинской армии пожертвованиями”, – говорит шахматист.



“Я знаю, что Израиль помогает гуманитарной помощью!, – добавляет его товарищ по команде Алексиенко. “Но Украина была бы очень рада, если бы Израиль мог помочь и в военном отношении. Мы можем выиграть эту войну – мы показали это”.



“Я с детства хотел играть за свою страну, свою Родину”, – признается Коваленко. “И именно сейчас я достиг этого, впервые играя за сборную своей страны. Это очень тяжелое время для страны, но оно очень символично для меня”.



“Сложно было собрать команду”, – признается капитан команды Сулыпа. Тем не менее, по его словам, важно представлять Украину в Израиле. “Если мы что-то выиграем, мы отправим это ВСУ”.