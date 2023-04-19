



Украина возмущена участием РФ и Беларуси в чемпионате по самбо в Израиле

Посольство Украины в Израиле выразило протест относительно участия российских и белорусских спортсменов на чемпионате Европы по самбо, который проходит в Хайфе.



Соответствующую ноту отправили министерству культуры и спорта Израиля, а также муниципалитету Хайфы.



"Россия использует конкуренцию как идеологическое оружие для пропаганды и сокрытия своих преступлений. Беларусь как партнер военной агрессии против Украины также несет ответственность за преступления против человечности", - сказано в сообщении.



Уточняется, что участие спортсменов, представляющих эти два режима, является оскорблением памяти сотен тысяч граждан Украины, в том числе более 220 украинских спортсменов, отдавших свои жизни в борьбе за будущее своего государства.



"Украинская сторона призывает израильскую сторону принять все необходимые меры для отмены турнира и его бойкота", - добавили в посольстве.





