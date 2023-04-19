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Украина возмущена участием РФ и Беларуси в чемпионате по самбо в Израиле
19.04.2023 17:26 Алина Груднева

Украина возмущена участием РФ и Беларуси в чемпионате по самбо в Израиле

Посольство Украины в Израиле выразило протест относительно участия российских и белорусских спортсменов на чемпионате Европы по самбо, который проходит в Хайфе.

Соответствующую ноту отправили министерству культуры и спорта Израиля, а также муниципалитету Хайфы.

"Россия использует конкуренцию как идеологическое оружие для пропаганды и сокрытия своих преступлений. Беларусь как партнер военной агрессии против Украины также несет ответственность за преступления против человечности", - сказано в сообщении.

Уточняется, что участие спортсменов, представляющих эти два режима, является оскорблением памяти сотен тысяч граждан Украины, в том числе более 220 украинских спортсменов, отдавших свои жизни в борьбе за будущее своего государства.

"Украинская сторона призывает израильскую сторону принять все необходимые меры для отмены турнира и его бойкота", - добавили в посольстве.


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