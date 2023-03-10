



Украина теряет шанс провести Мундиаль. Партнеры нашли замену

Украина, так мечтавшая принять у себя футбольный чемпионат мира 2030 года вместе с Испанией и Португалией, на грани потери места в заявке на проведение ЧМ-2030. Замена уже найдена, а это значит, что вся эта история с участием в тендере рискует завершиться, едва начавшись.



Кто-то подумает: куда нам – война, активная фаза. Да, это так, но война – это только одна из причин, и на это обращает внимание издание The Athletic.



Но обо всем по порядку. Как сообщает издание, сейчас партнеры Украины изучают целесообразность дальнейшего ее участия в проекте, и заменить Украину в совместной заявке, вероятнее всего, предложат Марокко.



К решению ассоциации Испании и Португалии подталкивают нет, не война, а внутренние проблемы Украины. В результате полномасштабной агрессии РФ значительно разрушена местная инфраструктура. Кроме того, ведется следствие по уголовным производствам против президента УАФ Андрея Павелко.



А вот совместная заявка Испании, Португалии и Марокко может рассчитывать на более широкий круг поддержки, считают аналитики. Да и совместный проект Европы и Африки будет иметь больше шансов на успех, рассчитывая на поддержку минимум двух конфедераций.



Что ж, теперь надо надеяться, верить и ждать 2024 года – именно тогда на конгрессе ФИФА и будут определены хозяева ЧМ-2030.



Напомним, осенью Украина присоединилась к совместной заявке пиренейских государств на проведение ЧМ-2030. По планам функционеров, украинские города приняли бы одну из групп Мундиаля. УАФ в потенциальные места проведения матчей планетарного форума внесла Донбасс и Крым.

