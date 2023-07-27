Украина отказалась от бойкота соревнований со спортсменами из России и Беларуси
Украинские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, в которых также выступают атлеты из РФ или Белоруссии в нейтральном статусе. Ограничения остаются действовать только в том случае, если представители этих стран участвуют в соревнованиях под своими национальными флагами.
Об этом говорится в соответствующем приказе №4435 Министерства молодежи и спорта Украины, обнародованном на сайте ведомства.
Как указывается в документе с обновленным текстом, теперь участие атлетов из Украины запрещается лишь в международных соревнованиях, в которых:
- участвуют спортсмены, представляющие РФ и/или республику Беларусь под своими национальными флагами
- и/или используют собственную национальную символику,
- и/или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к РФ и республике Беларусь.
Напомним, что предыдущий приказ, где было бойкотирование всех соревнований с российскими и белорусскими спортсменами, действовал около 3 месяцев.
Министерство молодежи и спорта в апреле этого года обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Белоруси. Ограничения относились ко всем представителям олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации обязаны отозвать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.
Также ранее сообщалось, что Международная федерация плавания отложила рассмотрение возвращения РФ и Белоруси в соревнование к лету.
В то же время игрок киевского футбольного клуба "Динамо" Денис Бойко, ставший 11 послом инициативы "Спортивный фронт", считает, что международные ассоциации должны не допускать россиян и белорусов даже под нейтральным флагом, чтобы сейчас украинским спортсменам не приходилось принимать непростые решения.