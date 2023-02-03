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Украина обратилась к Международной ассоциации университетского спорта
03.02.2023 18:28 Юлия Фрилис

Украина обратилась к Международной ассоциации университетского спорта

Президент Спортивного студенческого союза Украины Евгений Имас обратился к Президенту Международной ассоциации университетского спорта Леонзу Эдеру с просьбой не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под эгидой FISU.

В своем обращении Евгений Имас отметил, что решение об отстранении атлетов из стран-агрессоров, принятое ранее, было единственным верным и соответствовало мировой санкционной политике.

"Для диктаторских режимов России и Беларуси спорт давно превратился в еще один инструмент пропаганды. Просим Вас не дать террористам шанса вернуться на соревнования, как будто ничего и не произошло", - подчеркнул Евгений Имас.

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