



Украина обратилась к Международной ассоциации университетского спорта

Президент Спортивного студенческого союза Украины Евгений Имас обратился к Президенту Международной ассоциации университетского спорта Леонзу Эдеру с просьбой не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под эгидой FISU.



В своем обращении Евгений Имас отметил, что решение об отстранении атлетов из стран-агрессоров, принятое ранее, было единственным верным и соответствовало мировой санкционной политике.



"Для диктаторских режимов России и Беларуси спорт давно превратился в еще один инструмент пропаганды. Просим Вас не дать террористам шанса вернуться на соревнования, как будто ничего и не произошло", - подчеркнул Евгений Имас.