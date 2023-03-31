



Уимблдонский турнир принял решение по теннисистам РФ и Беларуси

Британская Ассоциация тенниса определилась по поводу будущего российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне-2023. В прошлом году они не были допущены к соревнованиям из-за агрессии РФ против Украины.



Как сообщает Sky News, организаторы решили снять дисквалификацию с игроков, представляющих Россию и Беларусь. Они смогут сыграть на турнире "Большого шлема" в нейтральном статусе.



"Мы продолжаем полностью осуждать незаконное вторжение России, а наша искренняя поддержка остается с народом Украины. Это решение было крайне тяжелым, не принималось легкомысленно или без особого внимания к тем, на кого повлияет", – заявил глава организации Иэн Хьюитт.



Белорусские и российские теннисисты смогут сыграть на Уимблдоне-2023 при условии отказа от государственного финансирования страной-агрессором и ее союзницы. Также им будет запрещено выражать поддержку войны. В прошлом году организаторы запретили участие РФ и Беларуси, чтобы российский режим "не извлек какую-либо выгоду" из соревнований.



Старейший турнир "Большого шлема" анонсировал отстранение россиян и белорусов от участия в апреле прошлого года. В ответ ATP и WTA лишили соревнования рейтинговых очков в 2022 году, а также оштрафовали Уимблдон на 1 млн долларов каждая.





