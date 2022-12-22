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Ухудшилось состояние здоровья Пеле
22.12.2022 09:07 Аркадий Бочаровский

Ухудшилось состояние здоровья Пеле

Врачи трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле сообщили об ухудшении его состояния - но перевода в отделение реанимации все еще не требуется.
Медики пояснили, что состояние Пеле характеризуется отрицательной динамикой онкологического заболевания.

Дочь Пеле Келли Насименту ранее сообщила  в социальных сетях, что ее отец проведет Рождество в больнице.

Знаменитый футболист попал в больницу, стало известно 30 ноября. Врачи диагностировали  генерализованный отек тела, сердечную недостаточность и спутанность сознания.

После этого публиковались сообщения о том, что м Пеле, страдающий от рака толстой кишки, больше не реагирует на химиотерапию. После этого Пеле опубликовал заявление. Пеле поблагодарил медиков за помощь и призвал всех сохранять спокойствие и позитивный настрой.

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