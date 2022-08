UFC: Эдвардс стал новым чемпионом в полусреднем весе

Состоялся поединок UFC за чемпионство полусреднем весе.

В бою участвовали лидер рейтинга Pound-for-pound Камару Усман и Леон Эдвардс.

В конце заключительного раунда Эдвардс ударил Камару левой ногой в голову. В результате, Усман упал в глухой нокаут.

UFC 278 broadcast team writing off Leon Edwards fight vs Kamaru Usman as a "moral victory"



Then Leon Edwards knocks out the champ 😤😤😤



pic.twitter.com/pv6UX9tPfD