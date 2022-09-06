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УЕФА запретил "Шахтеру" выходить на поле с лого United24
06.09.2022 12:38 Mignews.ua

УЕФА запретил "Шахтеру" выходить на поле с лого United24

ФК "Шахтер" (Донецк) не сможет использовать на свое форме логотип национальной платформы United24 в матчах Лиги чемпионов.


УЕФА запретил футбольному клубу "Шахтер" (Донецк) использовать лого United24 в матчах Лиги чемпионов. Мотивацию уже назвали неоднозначной. 

УЕФА мотивирует это решение тем, что согласно регламенту использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой, пишет Tribuna.com.

Отметим, что глобальная платформа United 24 создана по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского для помощи пострадавшим от российской агрессии украинцам.

Поэтому "Шахтер" в еврокубковых поединках будет выступать с титульным спонсором СКМ. 

Напомним, сегодня "горняки" проведут матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Лейпцига". Начало – в 22:00.
 

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