



UEFA не исключит сборную Беларуси из квалификации Евро-2024

Исполнительный комитет UEFA решил отказаться от исключения белорусских команд из международных соревнований, в частности по отбору на Евро-2024. Страну лишат женского чемпионата U19. Об этом пишет Sportschau.



“Мы обсудили Беларусь и решили, что страна будет лишена женского чемпионата мира до 19 лет. В остальном ситуация находится на контроле”, – сообщил на пресс-конференции президент UEFA Александер Чеферин.



Сборная Беларуси уже принимает участие в отборочных матчах к Чемпионату Европы 2024 года. Белорусы проиграли предыдущие два матча в группе I со счетом 5:0 против Швейцарии и 2:1 против Румынии.



Ранее Чеферин получил письмо от более чем сотни депутатов Европарламента, призывавших исключить Беларусь из отбора на Еврокубок.



3 марта 2022 года исполнительный комитет UEFA решил не проводить свои матчи в Беларуси, поскольку страна способствовала вторжению российской армии в Украину.



27 мая 2022 года UEFA объявила, что будет разводить украинские и белорусские команды в еврокубках во время жеребьевки.