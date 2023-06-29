



УЕФА: крымским клубам запрещено участвовать в турнирах под эгидой РФС

В УЕФА ответил на запрос "РИА Новости" относительно возможности участия крымских футбольных клубов в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза.



Об этом сообщают российские СМИ.



"Что касается ситуации в Крыму, в соответствии с решением комиссии УЕФА по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом", - напомнили в УЕФА.



Уточняется, что аннексированный Россией украинский регион с 1 января 2015 года рассматривается как "специальная зона" для футбольных целей до дальнейшего уведомления.