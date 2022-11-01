



Удар по "Хапоэлю" Тель-Авив: Крис Хортон травмирован и пропустит несколько игр

У Дэнни Франко новая головная боль. Центрфорвард тель-авивского "Хапоэля" Крис Хортон получил травму в последнем матче чемпионата в субботу вечером против "Кирьят-Ата Сити" и может пропустить несколько игр.



Травма случилась в рамках игры, во время борьбы за подбор, когда игрок команды приземлился на ногу американскому центровому. После медицинского обследования было обнаружено, что Хортон вероятно будет отсутствовать в нескольких играх.



Завтра подопечные Франко примут итальянский "Таранто" в рамках четвертого раунда Еврокубка по баскетболу, а на следующей неделе они встретятся в лиге с "Хапоэлем Хильбоа/Галилем".



Хортон отлично начал сезон в местной лиге и на данный момент набирал в среднем 15,7 очка и 5,0 подборов за матч в лиге.



