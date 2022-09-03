Новости » Спорт
Удар по «Хапоэль Эйлат»: Кейси Пратер сломал коленную чашечку
03.09.2022 14:07 Евгения Маркова

Удар по «Хапоэль Эйлат»: Кейси Пратер сломал коленную чашечку

В эти выходные "Хапоэль Эйлат" потерял иностранного легионера Кейси Пратера, который сломал коленную чашечку во время тренировки команды и перенес операцию.
 
Это вторая серьезная травма для Пертера, который также повредил это колено в полуфинале "Финала четырех" сезона 2020/2021, в игре против "Маккаби" из Тель-Авива.
 
Утром в субботу, как уже упоминалось, игрока успешно прооперировали в больнице Ихилов, и завтра он будет выписан, чтобы начать процесс реабилитации. По оценкам группы врачей, время восстановления составляет от двух до трех месяцев.
 
На первых командных тренировках команда профессионалов была удивлена ​​потрясающими способностями, которые проявил Пратер, и за игроком закрепилось прозвище "Супер Кейси". 
 
Группа заявила: "Как и в прошлом, и на этот раз Эйлат будет сопровождать Кейси на протяжении процесса выздоровления и оказывать ему самую профессиональную и преданную помощь. Мы уверены, что Кейси вернется сильнее чем раньше.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы