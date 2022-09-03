Удар по «Хапоэль Эйлат»: Кейси Пратер сломал коленную чашечку
В эти выходные "Хапоэль Эйлат" потерял иностранного легионера Кейси Пратера, который сломал коленную чашечку во время тренировки команды и перенес операцию.
Это вторая серьезная травма для Пертера, который также повредил это колено в полуфинале "Финала четырех" сезона 2020/2021, в игре против "Маккаби" из Тель-Авива.
Утром в субботу, как уже упоминалось, игрока успешно прооперировали в больнице Ихилов, и завтра он будет выписан, чтобы начать процесс реабилитации. По оценкам группы врачей, время восстановления составляет от двух до трех месяцев.
На первых командных тренировках команда профессионалов была удивлена потрясающими способностями, которые проявил Пратер, и за игроком закрепилось прозвище "Супер Кейси".
Группа заявила: "Как и в прошлом, и на этот раз Эйлат будет сопровождать Кейси на протяжении процесса выздоровления и оказывать ему самую профессиональную и преданную помощь. Мы уверены, что Кейси вернется сильнее чем раньше.