



Удар по «Хапоэль Эйлат»: Кейси Пратер сломал коленную чашечку

В эти выходные "Хапоэль Эйлат" потерял иностранного легионера Кейси Пратера, который сломал коленную чашечку во время тренировки команды и перенес операцию.



Это вторая серьезная травма для Пертера, который также повредил это колено в полуфинале "Финала четырех" сезона 2020/2021, в игре против "Маккаби" из Тель-Авива.



Утром в субботу, как уже упоминалось, игрока успешно прооперировали в больнице Ихилов, и завтра он будет выписан, чтобы начать процесс реабилитации. По оценкам группы врачей, время восстановления составляет от двух до трех месяцев.



На первых командных тренировках команда профессионалов была удивлена ​​потрясающими способностями, которые проявил Пратер, и за игроком закрепилось прозвище "Супер Кейси".



Группа заявила: "Как и в прошлом, и на этот раз Эйлат будет сопровождать Кейси на протяжении процесса выздоровления и оказывать ему самую профессиональную и преданную помощь. Мы уверены, что Кейси вернется сильнее чем раньше.