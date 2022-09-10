



Ученица Плющенко будет выступать за израильскую команду по фигурному катанию

Российская фигуристка Софья Шифрина, которая занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать за Израиль, сообщило "РИА Новости Спорт".



В прошлом воспитанница тренера Светланы Пановой, фигуристка перешла в академию "Ангелы Плющенко". На первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории сезона-2020/2021 13-летняя Софья Шифрина заняла 11-е место.



Ее нынешний наставник, 39-летний Евгений Плющенко, — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.