



У Костомарова возникли сложности в ходе реабилитации

В российского олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова возникли трудности в процессе реабилитации.



Об этом сообщает "РБК Спорт".



По словам двух источников из окружения фигуриста, ему сложно восстановить подвижность конечностей.



"Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения", — сообщает источник.



По словам второго человека из окружения Костомарова, состояние фигуриста, несмотря на сложности, остается стабильным.