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У Костомарова возникли сложности в ходе реабилитации
27.04.2023 17:43 Алина Груднева

У Костомарова возникли сложности в ходе реабилитации

В российского олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова возникли трудности в процессе реабилитации.

Об этом сообщает "РБК Спорт".

По словам двух источников из окружения фигуриста, ему сложно восстановить подвижность конечностей.

"Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения", — сообщает источник.

По словам второго человека из окружения Костомарова, состояние фигуриста, несмотря на сложности, остается стабильным.

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