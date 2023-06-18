



У "Астон Виллы" появился новый спортивный директор

Новым спортивным директором "Астон Виллы" стал бывший спортдиректор испанской "Севильи" Рамон Мончи.



Об этом сообщила пресс-служба спортивного клуба.



"Мончи будут отвечать за все футбольные вопросы, которые связаны с первой командой, тесно сотрудничая с главным тренером Унаи Эмери", — сказано в официальном заявлении.



Ожидается, что Мончи присоединится к работе с командой АПЛ уже в следующем месяце. Однако ему еще предстоит получить трудоустройство.





