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У арестованного в Греции израильского футболиста взяли образцы ДНК
12.04.2023 16:34 Алина Груднева

У арестованного в Греции израильского футболиста взяли образцы ДНК

В Греции у задержанного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней туристки из Бельгии израильского футболиста Бориса Клеймана взяли образец ДНК.

Также образец был взят у потерпевшей.

Результаты теста, как ожидается, будут готовы примерно через 20 дней.

Тем времем, суд в Греции постановил, что израильский вратарь останется под стражей еще как минимум на сутки.

Напомним, что Клейман был задержан в Греции по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девушке в ночном клубе и хранении сильнодействующих наркотиков.

 

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