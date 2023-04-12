



У арестованного в Греции израильского футболиста взяли образцы ДНК

В Греции у задержанного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней туристки из Бельгии израильского футболиста Бориса Клеймана взяли образец ДНК.



Также образец был взят у потерпевшей.



Результаты теста, как ожидается, будут готовы примерно через 20 дней.



Тем времем, суд в Греции постановил, что израильский вратарь останется под стражей еще как минимум на сутки.



Напомним, что Клейман был задержан в Греции по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девушке в ночном клубе и хранении сильнодействующих наркотиков.



