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U-21: сборная Израиля проиграла Англии
05.07.2023 21:18 Алина Груднева

U-21: сборная Израиля проиграла Англии

Молодежная сборная Израиля по футболу до 21 года проиграла Англии в полуфинале чемпионата Европы.

На этот матч, куда израильтяне вышли впервые за долгое время, было много надежд.

В итоге, игра в Батуми, Грузия, завершилась со счетом 3:0. Ранее англичане обыграли израильтян со счетом 2:0, когда встретились на групповом этапе. Они так и не пропустили ни одного гола на турнире.

В последние месяцы национальные юниорские сборные одержали ряд побед. В прошлом месяце сборная до 20 лет заняла третье место на чемпионате мира в Аргентине.
 

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