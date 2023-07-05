



U-21: сборная Израиля проиграла Англии

Молодежная сборная Израиля по футболу до 21 года проиграла Англии в полуфинале чемпионата Европы.



На этот матч, куда израильтяне вышли впервые за долгое время, было много надежд.



В итоге, игра в Батуми, Грузия, завершилась со счетом 3:0. Ранее англичане обыграли израильтян со счетом 2:0, когда встретились на групповом этапе. Они так и не пропустили ни одного гола на турнире.



В последние месяцы национальные юниорские сборные одержали ряд побед. В прошлом месяце сборная до 20 лет заняла третье место на чемпионате мира в Аргентине.

