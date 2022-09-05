



Турция пригрозила покинуть чемпионат Европы по баскетболу

Сборная Грузии по баскетболу обыграла Турцию со счетом 83:88 после двух овертаймов на чемпионате Европы.

Турецкий баскетболист Фуркан Куркамаз был удален во время игры.

Из-за этого болельщики с трибун начали бросаться разными предметами, в результате чего игра была остановлена ​​на десять минут.

Помощник тренера турецкой сборной позже сказал, что трое грузинских баскетболистов и сотрудники службы безопасности напали на Куркамаза за пределами игровой площадки.

В связи с этим Турция пригрозила покинуть турнир, проходящий в Чехии.