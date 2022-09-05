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Турция пригрозила покинуть чемпионат Европы по баскетболу
05.09.2022 07:09 Алина Груднева

Турция пригрозила покинуть чемпионат Европы по баскетболу

Сборная Грузии по баскетболу обыграла Турцию со счетом 83:88 после двух овертаймов на чемпионате Европы. 

 
Турецкий баскетболист Фуркан Куркамаз был удален во время игры.
 
Из-за этого болельщики с трибун начали бросаться разными предметами, в результате чего игра была остановлена ​​на десять минут. 
 
Помощник тренера турецкой сборной позже сказал, что трое грузинских баскетболистов и сотрудники службы безопасности напали на Куркамаза за пределами игровой площадки. 
 
В связи с этим Турция пригрозила покинуть турнир, проходящий в Чехии.

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