



Турция может отказать в проведении финала Лиги чемпионов

10 июня в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка" должен пройти финал Лиги чемпионов сезона 2022/23. Однако президентские выборы в Турции могут помешать проведению поединка. Но финальный матч Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула в Лиссабон. Об этом сообщает Daily Mail.



По информации издания, представители UEFA провели неофициальные переговоры с Португальской федерацией футбола по поводу переноса будущего финала. У футбольных чиновников есть опасения, что во время президентских выборов в Турции начнутся беспорядки.



Первый тур голосования состоится 14 мая. Фаворитами в предвыборной гонке являются Эрджеп Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Ожидается, что победитель определится во втором туре, запланированном на 28 мая.



В UEFA опасаются, что сторонники кандидатов могут устроить беспорядки, и организация заботится о безопасности зрителей и участников поединка.

Финал Лиги чемпионов уже дважды переносился из Стамбула в 2020 и 2021 годах из-за вспышки коронавируса. Оба раза решающий матч переносили в Португалию – в 2020 году игра состоялась в Лиссабоне, а в 2021 году на стадионе "Драгау" в Порту.

