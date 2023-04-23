



Тунисские шахматисты, бойкотировавшие израильских игроков, отстранены от турнира

Тунисские спортсмены бойкотировали 12 израильских шахматистов на чемпионате мира по шахматам среди школьников FIDE, который недавно проходил в Греции.



Одним из тех шахматистов, кого это коснулось, стал девятилетний Ноам Сассон, выигравший в прошлом году чемпионат Европы по шахматам.



“Я приехал на чемпионат вместе с отцом и тренером и очень хотел сыграть во всех играх чемпионата и с гордостью представлять Израиль”, – говорит он. “Я встретил здесь участников со всего мира и всегда предпочитаю играть на доске, чем сидеть в сторонке. Я надеюсь, что мальчик, бойкотировавший меня, не ненавидит меня, и что в будущем мы сможем играть вместе”.



После того, как родители юных шахматистов отправили организаторам электронные письма, трое тунисских игроков, бойкотировавших израильских юниоров, были отстранены от участия в девятом и последнем раундах. Евгений Левитан, сопровождавший свою дочь Яэль, неоднократно обращался к организаторам по поводу бойкотов, утверждая, что “бойкоты противоречат духу игры”.



Лиор Айзенберг, менеджер клуба “Chess4All”, назвал этот шаг "прецедентом в шахматном сообществе", выразив надежду, что отстранение от соревнований удержит участников из арабских стран от бойкота израильских игроков.