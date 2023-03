Трое дзюдоистов из Израиля завоевали золотые медали

В прошлом месяце израильские дзюдоисты на международных соревнованиях одержали крупные победы, завоевав медали.



Саги Муки и Раз Хершко завоевали золото на турнире Большого шлема в Тель-Авиве, в котором принимали участие 398 спортсменов из 52 стран мира.



Отличились также дзюдоистки Тамар Малка и Тимна Нельсон-Леви. Первая завоевала серебро, вторая - бронзу.



По данным израильских СМИ, 30-летний Саги Муки, чемпион мира 2019 года, имеет на своем счету уже девять медалей, завоеванных на турнире Большого шлема. 24-летний Гершко совсем недавно занял первое место на Гран-при Загреба 2022 года.



19-летняя Шакед Нисимиан выиграла первую золотую медаль Израиля на международном чемпионате мира по смешанным единоборствам, получив титул чемпионки среди женщин в легком весе до 21 года. Ранее она получила титул чемпиона Европы по джиу-джитсу.





𝐍𝐢𝐬𝐢𝐦𝐢𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥 👏



🇮🇱 Shaked Nisimian has secured Israel’s first-ever World gold after beating Ugiloy Jumanova by Unanimous Decision at the #2022MMAWorlds.



