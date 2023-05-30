



Три финала: Италия может установить уникальное достижение по Еврокубкам

С сезона 2021/2022 в Европе стало на один международный клубный турнир больше – третьим стала Лига конференций. А первой победительницей турнира в 2022 году стала итальянская “Рома”. Но в 2023 году итальянские клубы могут осуществить другое достижение. Ведь получилось так, что в финал каждого турнира вышло по одному итальянскому клубу. В финале Лиги чемпионов сыграет “Интер”, за победу в Лиге Европы сразится “Рома”, а “Фиорентина” может оставить трофей Лиги Европы в Италии еще на один сезон. Следовательно, если они выиграют свои финалы, то три трофея отправятся в Италию. Такого в истории европейского футбола еще не было.



Первой за престижный трофей сыграет “Рома”. 31 мая она встретится в Будапеште с испанской “Севильей”. И испытание будет достаточно сложным, ведь “Севилья” уже шесть раз играла в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы, и все шесть раз победила. Ни один другой клуб не имеет столько побед в Лиге Европы, как “Севилья”.



Не менее интересным будет и противостояние в финале Лиги конференций, где “Фиорентина” сразится с английским “Вест Хэмом”. Оба клуба не могут похвастаться значительными достижениями на международной арене. “Фиорентина” еще в 1961 году выигрывала Кубок кубков. “Вест Хэм” выигрывали этот приз в 1965 году. Финал Лиги конференций состоится 7 июня.



В 2017 году последний раз итальянский клуб играл в финале Лиги чемпионов. Тогда это был “Ювентус”, уступивший “Реалу”. В 2010 году в последний раз итальянский клуб выигрывал Лигу чемпионов. Это был именно “Интер”, тогда в финале обыгравший “Баварию”. В 2023 году “Интер” снова может прервать гегемонию испанских и английских клубов в главном европейском клубном турнире. Однако ему будет противостоять как раз один из лидеров – английский “Манчестер Сити”.



“Манчестер Сити уже давно среди главных претендентов на победу в Лиге чемпионов, но каждый раз им чего-то не хватает. В 2021 году они наконец добрались до финала, но там уступили “Челси”. “Интер” не был среди фаворитов на победу в турнире. Но удачный жребий позволил клубу дойти до финала.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.