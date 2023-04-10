



Три человека арестованы за слоганы на футбольном матче в Британии

Три человека были арестованы в связи с гомофобными и дискриминационными выкриками во время матча Премьер-лиги между "Вулверхэмптон Уондерерс" и "Челси" в субботу, пишет Reuters.



Обе команды и Премьер-лига осудили кричалки в адрес болельщиков "Челси" во время игры, в которой "Волки" выиграли со счетом 1:0.



"Гомофобии, как и всем другим формам дискриминации, нет места в футболе или обществе, и любой, кто проявляет дискриминационное поведение, совершает уголовное преступление. Мы можем подтвердить, что полиция Уэст-Мидлендса произвела три ареста в связи с гомофобией и рассматриваемыми дискриминационными выкриками", — говорится в заявлении "Вулверхэмптон Уондерерс".



Полиция Уэст-Мидлендса сообщила, что трое мужчин в возрасте 32, 24 и 21 года были арестованы по подозрению в "нарушении общественного порядка, которое вызвало домогательства, тревогу или беспокойство, а также в использовании угрожающих слов или поведении для разжигания ненависти к сексуальной ориентации".



Все трое отпущены под залог, пока полиция продолжает расследование.



"То, что мы услышали на матче, было невероятно разочаровывающим. В ответ на скандирование болельщикам через систему оповещения напомнили, что дискриминационное поведение и скандирования такого рода недопустимы. Однако, несмотря на предупреждения, сторонники продолжили. Мы произвели три первоначальных ареста. Мы продолжаем расследование, и в настоящее время сотрудники изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать тех, кто участвовал в скандировании. Мы постараемся произвести дальнейшие аресты", — заявила суперинтендант Салли Черчилль агентству Reuters.



"Волки" заявили, что полностью поддержат полицию в ее расследовании.