



Тренера ПСЖ Гальтье обвиняют в расизме: полиция Ниццы начала расследование

Кристоф Галтье отрицает, что делал расистские комментарии во время своего пребывания на посту тренера клуба "Ницца". Прокуратура Ниццы в пятницу начала предварительное расследование по подозрению в "дискриминации по признаку расы или религии".



Обвинение было сделано в электронных письмах Жюльена Фурнье, бывшего футбольного директора "Ниццы". Галтье, ныне тренер "Пари Сен-Жермен", возглавлял "Ниццу" в сезоне 2021/22.



"Идет предварительное расследование дискриминации по признаку расы или религии. В штаб-квартире OGC Nice проводятся обыски", — заявил в пятницу прокурор Ниццы Ксавье Боном.



Согласно веб-сайту RMC Sport, в электронных письмах Фурнье утверждалось, что Галтье жаловался, что "слишком много чернокожих и мусульманских игроков" в команде "Ниццы".



"Я решил подать в суд на тех, кто нарушил мою честь, и я могу быть удовлетворен только открытием расследования", — заявил Галтье на пресс-конференции в субботу.



"Как и многие из вас, я был ошеломлен комментариями, которые приписывались мне и которые были переданы в безответственной манере. Я ребенок HLM Estates (субсидируемых жилых комплексов), воспитанный в разнообразии, воспитанный с уважением к другим, независимо от их происхождения, цвета кожи или религии", — добавил Галтье.



ПСЖ заявил, что поддерживает Галтье "и желает, чтобы судебная система пролила свет на правду о серьезных обвинениях против нашего тренера".



"Я работал с Галтье и никогда не чувствовал от него негативного отношения к моей религии или национальности. Он отличный тренер, а также отличный человек", — сказал турецкий нападающий Бурак Йылмаз, мусульманин, игравший в 2021 году под руководством Галтье.

