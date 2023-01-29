



Тренер "Аль-Насра" сделал предсказание о будущем Роналду

Тренер саудовского футбольного клуба "Аль-Насра" Руди Гарсия оценил игру Криштиану Роналду и сделал заявление о будущем футболиста.



Как сообщает AS, Гарсия заявил, что в одной из последних игр Роналду "упустил шанс" для удара по воротам, который мог бы изменить ход игры.



"Мы проиграли Суперкубок, но по-прежнему являемся первыми в чемпионате. Очень важно, чтобы футболисты играли нормально и не пытались постоянно отдавать мяч Криштиану. Я сказал им, что они должны принимать правильные решения на поле", - отметил тренер.



Что касается будущего Роналду, тренер Гарсия заявил: "Он один из лучших игроков в мире. Он не закончит свою карьеру в "Аль-Насра", он вернется в Европу".