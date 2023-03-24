



Трансгендерным легкоатлеткам запретили соревноваться в женской категории

Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics запретила трансгендерным спортсменкам участвовать в международных соревнованиях в женской категории, сообщает BBC.



Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что такие спортсменки не будут допущены к участию в женских соревнованиях с 31 марта.

“Совет на данный момент утвердил, что трансгендеры не должны соревноваться в турнирах с женщинами. В отличие от DSD-атлетов, трансгендеры не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины”, – сказал Коу.

По его словам, будет создана рабочая группа по изучению этого вопроса.

“Мы не говорим "нет" навсегда”, – отметил президент WA, добавив, что решение “продиктовано всеобъемлющим принципом защиты женской категории”.



В июне прошлого года Международная федерация регбилиг запретила трансгендерным женщинам участвовать в международных соревнованиях под своей эгидой.

“IRL несет ответственность за то, чтобы сбалансировать право отдельного человека на участие – давний принцип лиги регби, лежащий в его основе со дня основания, – с предполагаемым риском для других участников”, – заявила организация.

Тогда же Международная федерация плавания FINA запретила трансгендерам участвовать в женских топ-соревнованиях, если их переход не был завершен до начала полового созревания. При этом для мужских соревнований таких ограничений не установили.