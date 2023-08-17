



Трансгендерам запретили участвовать в женских шахматных турнирах

Международная шахматная федерация (FIDE) запретила трансгендерным людям, сменившим пол с мужского на женский, участвовать в женских турнирах.



Об этом пишет агентство Associated Press.



Правозащитные организации раскритиковали это решение. В FIDE заявили, что Федерация все чаще получает запросы от трансгендеров. Чтобы их допустить к соревнованиям, нужно анализировать каждый случай отдельно, а этот процесс может занять до двух лет.



Победители женских турниров, которые меняют свой пол на мужской, потеряют свои титулы. Их возвратят только в случае обратного перехода.



"Если игрок сменил пол с мужчины на женщину, все предыдущие титулы остаются в силе", — заявили в федерации.



У трансгендерных шахматистов остается право участвовать в открытых соревнованиях. В FIDE признали, что в будущем нужно разработать политику в соответствии с данными исследований.

