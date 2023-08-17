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Трансгендерам запретили участвовать в женских шахматных турнирах
17.08.2023 21:58 Ирина Демьянова

Трансгендерам запретили участвовать в женских шахматных турнирах

Международная шахматная федерация (FIDE) запретила трансгендерным людям, сменившим пол с мужского на женский, участвовать в женских турнирах.

Об этом пишет агентство Associated Press.

Правозащитные организации раскритиковали это решение. В FIDE заявили, что Федерация все чаще получает запросы от трансгендеров. Чтобы их допустить к соревнованиям, нужно анализировать каждый случай отдельно, а этот процесс может занять до двух лет.

Победители женских турниров, которые меняют свой пол на мужской, потеряют свои титулы. Их возвратят только в случае обратного перехода.

"Если игрок сменил пол с мужчины на женщину, все предыдущие титулы остаются в силе", — заявили в федерации.

У трансгендерных шахматистов остается право участвовать в открытых соревнованиях. В FIDE признали, что в будущем нужно разработать политику в соответствии с данными исследований.
 

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