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Смерть комментатора на ЧМ-2022 в Катаре: новые подробности
10.12.2022 08:56 Алина Груднева

Смерть комментатора на ЧМ-2022 в Катаре: новые подробности

Вечером, 9 декабря, американский спортивный репортер Грант Валь скончался в Катаре во время освещения чемпионата мира по футболу.

 
Американская радиосеть NPR подтвердила информацию о смерти спортивного обозревателя.
 
"Он умер в Дохе, Катар, во время освещения четвертьфинала чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами", - сказано в заявлении.
 
Футболисты сборной США в ответ на новость о кончине Валя сказали, что убиты горем.
 
Известно, что комментатор скончался во время серии пенальти, назначенной после двух экстратаймов. Причина смерти устанавливается. Недавно Валь проходил лечение в больнице из-за серьезных проблем со здоровьем.
 

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