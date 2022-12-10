



Смерть комментатора на ЧМ-2022 в Катаре: новые подробности

Вечером, 9 декабря, американский спортивный репортер Грант Валь скончался в Катаре во время освещения чемпионата мира по футболу.

Американская радиосеть NPR подтвердила информацию о смерти спортивного обозревателя.

"Он умер в Дохе, Катар, во время освещения четвертьфинала чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами", - сказано в заявлении.

Футболисты сборной США в ответ на новость о кончине Валя сказали, что убиты горем.

Известно, что комментатор скончался во время серии пенальти, назначенной после двух экстратаймов. Причина смерти устанавливается. Недавно Валь проходил лечение в больнице из-за серьезных проблем со здоровьем.