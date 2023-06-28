



Топовые футболисты массово уезжают из Европы в Саудовскую Аравию

Пример Криштиану Роналду, который получает огромные деньги (сообщалось о сумме 200 млн евро в год), оказался заразителен. Несколько спортсменов уже сменили Европу на арабскую страну ради заманчивых контрактов, и, судя по всему, в ближайшее время список мигрантов существенно вырастет. Вот кто эти футболисты.



Карим Бензема – “Аль-Иттихад”

Первой ласточкой вслед за Роналду стал его бывший многолетний партнер по мадридскому “Реалу”. 35-летний французский нападающий с 1 июля официально станет игроком “Аль-Иттихада” на правах свободного агента. О переходе было объявлено еще в начале июня.



Н’голо Канте – “Аль-Иттихад”

Одноклубником Бензема в Саудовской Аравии станет его соотечественник и бывший представитель лондонского “Челси” Н’голо Канте. Опорный полузащитник тоже перебрался в “Аль-Иттихад” на правах свободного агента. 32-летний Канте, по данным инсайдеров, получит зарплату 25 млн евро в год (не считая прибыли от коммерческих сделок) и контракт до 2027 года.



Калиду Кулибали – “Аль-Хилаль”

Еще один мусульманин и бывший футболист “Челси”, выбравший Саудовскую Аравию для продолжения карьеры. О переходе 32-летнего защитника “Аль-Хилаль” объявил 25 июня. Предполагалось, что сенегалец подпишет трехлетнее соглашение с зарплатой 30 млн евро в год. А предыдущему клубу Калиду, “Челси”, полагались за сделку 23 млн евро, по данным Transfermarkt.



Рубен Невеш – “Аль-Хилаль”

Трансфер этого португальца не вписывается в общий тренд. Невеш переходит в команду из Саудовской Аравии в самом расцвете сил – в 26 лет. При этом в мае сообщалось, что футболист уже одной ногой в “Барселоне”. Но Рубен выбрал иной вариант. О трансфере официально стало известно 23 июня. “Из "Вулверхэмптона“ в самый большой клуб Азии”, – такими словами сопроводил новость о подписании хавбека “Аль-Хилаль”. Сумма компенсации английскому клубу называлась следующая — 47 млн фунтов. Это рекордная продажа для “Вулверхэмптона”. Данные о размере личного контракта Рубена в Саудовской Аравии не попадали в прессу.



Кто за ними?

Судя по всему, количество топ-футболистов (особенно тех, кому за 30) в Саудовской Аравии этим летом еще обязательно вырастет. Вслед за Канте и Кулибали сменить прописку должны два других игрока “Челси”: 30-летний вингер из Марокко Хаким Зиеш и 31-летний сенегальский вратарь Эдуар Менди.

В активной стадии находятся переговоры саудовских клубов с 31-летним бразильским нападающим “Ливерпуля” Роберто Фирмино, 30-летним хорватским полузащитником “Интера” Марцело Брозовичем и 28-летним хавбеком “Манчестер Сити” Бернарду Силвой.

Добавим, что в декабре 2023 года Саудовская Аравия примет клубный чемпионат мира.