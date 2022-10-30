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Теннисистка из Саудовской Аравии обыграла израильтянку
30.10.2022 17:23 Алина Груднева

Теннисистка из Саудовской Аравии обыграла израильтянку

Восходящая звезда тенниса из Саудовской Аравии Яра Аль-Хогбани обыграла израильтянку Изабель Билаус в полуфинале турнира J5 Isa Town Tournament в Бахрейне.

 
Что примечательно, 18-летняя Аль-Хогбани является первой профессиональной теннисисткой из Саудовской Аравии.
 
Ей предстоит обыграть россиянку Тамару Ермакову в финальном раунде турнира, который состоится сегодня.

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