



Теннисистка из Саудовской Аравии обыграла израильтянку

Восходящая звезда тенниса из Саудовской Аравии Яра Аль-Хогбани обыграла израильтянку Изабель Билаус в полуфинале турнира J5 Isa Town Tournament в Бахрейне.

Что примечательно, 18-летняя Аль-Хогбани является первой профессиональной теннисисткой из Саудовской Аравии.

Ей предстоит обыграть россиянку Тамару Ермакову в финальном раунде турнира, который состоится сегодня.