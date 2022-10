Теннисистка из Саудовской Аравии обыграла израильтянку

Восходящая звезда тенниса из Саудовской Аравии Яра Аль-Хогбани обыграла израильтянку Изабель Билаус в полуфинале турнира J5 Isa Town Tournament в Бахрейне.

Что примечательно, 18-летняя Аль-Хогбани является первой профессиональной теннисисткой из Саудовской Аравии.

Ей предстоит обыграть россиянку Тамару Ермакову в финальном раунде турнира, который состоится сегодня.

